Brindan 2 mil 800 consultas y 25 cirugías gratuitas en Zacatlán

Desde temprana hora, familias y vecinos de comunidades y juntas auxiliares de Zacatlán acudieron a la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla“, organizada por el Gobierno del Estado, el IMSS-Bienestar y el Ayuntamiento, con el objetivo de atender a personas de escasos recursos.

Durante la jornada se instalaron módulos de optometría, ginecología, consulta dental, pediatría, medicina general, medicina interna, vacunación, detección de diabetes, así como un quirófano itinerante para cirugías gratuitas.

En total, se brindaron 2 mil 827 consultas, de las cuales 2 mil 129 correspondieron a mujeres y 698 a hombres. Además, se realizaron 25 cirugías en el quirófano itinerante, servicio que fue agradecido por los beneficiarios y sus familiares.

Durante el evento inaugural, la presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció al gobernador Alejandro Armenta por acercar los servicios de salud a quienes menos tienen y señaló que la salud es un derecho, no un privilegio, por lo que es necesario acercar las instituciones a los menos favorecidos.

El subsecretario de Salud de la Zona A, Jorge David González García, pidió a los asistentes aprovechar estos servicios, que forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta para llevar salud a todos los rincones del estado y los municipios.

Te recomendamos: