Texmelucan exhibe fotografías inéditas de generales revolucionarios

El Complejo Cultural de San Martín Texmelucan, es sede de la exposición fotográfica “Hermanamiento histórico-cultural entre Zacatelco y Texmelucan”, la cual incluye material histórico de revolucionarios tlaxcaltecas y poblanos que unen la historia e identidad de ambos municipios.

La muestra, contiene fotografías inéditas de los Generales Domingo Arenas Pérez y Manuel P. Montes, quienes fueron figuras importantes en la Revolución Mexicana, conocidos por su lucha en favor de la repartición de tierras a los campesinos en Puebla y Tlaxcala.

La exposición fotográfica retrata los hechos que hermanan históricamente a ambos municipios, por compartir el proceso revolucionario y agrarista de 1910 a 1930; así como, obras y acciones que tomó el General Domingo Arenas cuando fue jefe de la Plaza Militar de Texmelucan.

El Gobierno Municipal, invita al público en general a recorrer la muestra fotográfica que rinde homenaje a los Generales Manuel P. Montes y Domingo Arenas, la cual, es gratuita y permanecerá expuesta hasta el 27 de febrero en horario de 9:00 a 19:00 horas.

