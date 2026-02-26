Puebla coordina traslado aéreo de dos hígados para trasplantes en CDMX

La solidaridad tomó vuelo desde Puebla, luego de que el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier coordinó traslados aéreos de dos hígados a la Ciudad de México, donde serán destinados a procedimientos de trasplante para brindar una nueva oportunidad de vida.

Se trata de dos casos correspondientes a pacientes de 47 y 23 años de edad, cuyos órganos fueron procurados en hospitales de alta especialidad del IMSS Ordinario en la capital poblana, bajo estrictos protocolos y con la intervención de personal médico capacitado.

El primer traslado se realizó del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) “General de División Manuel Ávila Camacho” del IMSS San José, hacia el Hospital Ángeles Lomas, en la capital del país, a fin de garantizar que el órgano arribara en condiciones óptimas para su implantación.

El segundo operativo se llevó a cabo desde la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS de Puebla hacia el Centro Médico Nacional La Raza.

En ambos casos, los traslados fueron realizados por el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), el cual ejecutó ambas operaciones en un tiempo promedio de media hora.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la vida y el fomento de la cultura de la donación de órganos, al tiempo que reconoce el gesto altruista de las familias donantes que hicieron posible una segunda oportunidad para quienes lo necesitan.

