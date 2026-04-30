Ambulancia aérea traslada a joven por complicaciones poscesárea

Una mujer de 24 años fue trasladada vía aérea desde el municipio de Zacatlán al Hospital de la Mujer del IMSS-Bienestar en la capital del estado, luego de presentar complicaciones en el periodo posterior al parto.

La paciente había sido intervenida mediante cesárea en el Hospital General de Zacatlán debido a situaciones complejas durante el embarazo y el parto.

El traslado fue realizado por los Servicios de Salud del Estado en coordinación con el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), lo que permitió garantizar un vuelo seguro y la atención especializada de la joven en el hospital de la capital.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, refrendó su compromiso de fortalecer la atención materna y brindar servicios de salud oportunos y de calidad a las mujeres poblanas.

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