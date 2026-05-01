Usuario de scooter eléctrico muere al caer en colonia Huexotitla

Tras un percance vial, un hombre perdió la vida al caer con su scooter eléctrico en una ciclovía de la colonia El Carmen Huexotitla, de la ciudad de Puebla; el caso generó una investigación de peritos, debido a reportes confusos entre los testigos y los indicios localizados en el área.

El occiso fue identificado como Ariel L., quien viajaba sobre la 2 Sur con altura de la 39 Oriente, cuando presuntamente habría golpeado una estructura fija, propia de la ciclovía, provocando su caída contra el asfalto.

Debido a la velocidad y ausencia de protecciones, el afectado perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico severo. A los pocos minutos de la caída habría perdido la vida.

#Seguridad 🔴 Un joven de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida luego de que presuntamente fuera impactado por un motociclista, en la ciclovía de la 2 Sur y la 39 Oriente. Esto cuando viajaba a bordo de su scooter eléctrico.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/IsLfIASeRB — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 1, 2026

Es importante señalar que, por cerca de 30 minutos, los ciudadanos que intentaron ayudar a Ariel llamaron a emergencias y pidieron apoyo de paramédicos, pero cuando estos llegaron, solo lograron certificar la defunción del joven.

Por otra parte, hay que mencionar que algunos testigos acusaban la participación de un motociclista que invadía la ciclovía, como el presunto responsable del incidente; sin embargo, los Peritos Viales, refirieron que no existió choque previo con el occiso.

No obstante, una investigación fue abierta para conocer a fondo la mecánica del percance para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.

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