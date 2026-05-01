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viernes, mayo 1, 2026
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Incendio forestal en Zautla se intensifica; piden apoyo urgente

Por:
Amaury Jiménez
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Las fuertes ráfagas de viento han dificultado las labores de combate.

Un fuerte incendio se presenta desde la tarde de este jueves en el municipio de Zautla, situación que ha generado preocupación en los pobladores, ya que con el paso de las horas las llamas han incrementado considerablemente su intensidad, representando un riesgo importante para la población cercana.

De acuerdo con los pobladores, el fuego inició en la zona conocida como Yancuitlalpan, en los límites de Contla, alrededor de las 13:30 horas. Se ha extendido rápidamente y hasta el momento no ha podido ser controlado, lo que ha dificultado las labores para contenerlo.

Vecinos han buscado la manera de subir al cerro para controlar el incendio, pero las fuertes ráfagas de viento han complicado el ascenso y las labores.

Ante esta situación, los pobladores han hecho un llamado urgente a las autoridades municipales de Zautla para que gestionen apoyo a la brevedad posible, así como a la ciudadanía, a fin de sumar esfuerzos para combatir este siniestro en las primeras horas de la mañana.

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