Riña en Tehuacán deja un herido grave; responsable huyó

La tarde del jueves se registró una fuerte riña en calles de Tehuacán, sobre la vía Puebla entre 20 de Noviembre y 6 Poniente, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Testigos señalaron que dos hombres, presuntamente en situación de calle, iniciaron una discusión que escaló a una agresión física. Uno de ellos utilizó un objeto punzocortante para herir a su contrincante, mientras que un perro que lo acompañaba también participó en el ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado, de aproximadamente 40 años, y lo trasladaron a un hospital. Su estado de salud se reporta delicado.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo en la zona; sin embargo, el presunto responsable logró darse a la fuga.

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