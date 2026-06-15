Aseguran narcolaboratorio y una tonelada de drogas en Sierra Norte de Puebla

Una operación coordinada entre corporaciones de seguridad permitió localizar un inmueble utilizado presuntamente para la producción de drogas sintéticas en la Sierra Norte de Puebla, donde fueron aseguradas más de una tonelada de sustancias ilícitas y una cantidad considerable de insumos químicos.

El despliegue se llevó a cabo en la zona limítrofe entre el municipio de Tlapacoya y Jopala, donde agentes estatales y fuerzas federales detectaron un predio que aparentemente funcionaba como centro de procesamiento de narcóticos. Tras intervenir el lugar, los uniformados encontraron droga ya elaborada y diversos materiales relacionados con actividades de manufactura clandestina.

Las primeras estimaciones indican que el volumen de droga decomisada podría representar pérdidas económicas de varios millones de pesos para las estructuras criminales involucradas.

Comunicado oficial del Ayuntamiento de Tlapacoya.

Tras asegurar la propiedad, personal militar quedó encargado de la vigilancia perimetral mientras se espera la intervención formal de la Fiscalía General de la República, dependencia responsable de realizar los peritajes especializados y determinar el alcance de las operaciones que se desarrollaban en el sitio.

En este sitio se sabe que se encontró al menos una tonelada de drogas terminadas, así como cerca 2 mil 750 litros y 750 kilogramos de precursores químicos para la elaboración de más narcóticos, así como herramientas e insumos para la operación de dicho laboratorio.

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