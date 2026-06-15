Laura Itzel Castillo será titular de Secretaría de las Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la senadora Laura Itzel Castillo Juárez será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, una vez que concluya sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó: “Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”.

Sheinbaum señaló que la legisladora está definiendo los tiempos de su incorporación: “En el momento en que se pueda incorporar se va a incorporar”. Mientras tanto, la dependencia continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez, quien se desempeña como subsecretaria.

🔴#Ahora | Laura Itzel Castillo (@LauraI_Castillo) será la próxima secretaria de las Mujeres en cuanto termine su periodo como líder de la Mesa Directiva del Senado, informa la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/Ovy0AiQAvS — Azucena Uresti (@azucenau) June 15, 2026

La Secretaría de las Mujeres ha permanecido casi dos meses sin titular, tras la salida de Citlalli Hernández Mora, quien dejó el cargo para incorporarse a tareas organizativas de Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027.

Hernández Mora había sido la primera titular de esta dependencia creada al inicio del actual sexenio. Sheinbaum aseguró que las actividades de la secretaría no se han interrumpido: “siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los Centros Libres, la Cartilla y todas las actividades relacionadas con las mujeres”.

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