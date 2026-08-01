Ecoparque Pensar en Grande registra 60% de avance: Armenta

En recorrido de supervisión, el gobernador Alejandro Armenta Mier constató los trabajos de la primera etapa del Ecoparque Pensar en Grande, proyecto inclusivo que registra un avance del 60 por ciento y que se perfila como uno de los espacios naturales y recreativos más relevantes del país. Destacó que el complejo alcanzará una extensión de 742 hectáreas, al integrar el parque y la reserva natural protegida, una dimensión cercana al Bosque de Chapultepec y es dos veces mayor en superficie que el Central Park.

El titular del Ejecutivo afirmó que este megaproyecto representa una inversión para el bienestar de las familias poblanas y para la protección del patrimonio ambiental del estado. Señaló que el Bosque Flor del Bosque contará con accesos seguros para recorridos, ciclismo, cabalgatas y actividades de contacto con la naturaleza, además de un sistema de videovigilancia que garantizará la tranquilidad de las y los visitantes. También resaltó la existencia de un vivero con 250 mil plantas, pieza fundamental para la conservación de este espacio.

El Ecoparque Pensar en Grande contempla un desarrollo de 248 mil 751 metros cuadrados sobre un predio de 77 mil 055 metros cuadrados. El proyecto integra 19 áreas destinadas al esparcimiento, la educación ambiental y el bienestar social, entre ellas zonas acuáticas, deportivas y de aventura extrema, jardín sensorial con laberinto, cabañas, restaurante, centro de información turística, zoológico, Casa de la Tierra con aula del agua y espacios para eventos familiares.

La infraestructura incluye rehabilitación de caminos, accesos, sanitarios, rejas perimetrales, cisternas, estacionamiento de gran capacidad e instalaciones eléctricas que cubren más de 124 mil metros cuadrados. La inversión contratada asciende a 290 millones de pesos y permitirá un impacto directo en la calidad de vida de más de 6.6 millones de habitantes de la región.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la cancha de fútbol 7 contará con un sistema de captación de agua pluvial para su aprovechamiento. Además, el estacionamiento crecerá de 30 a 170 cajones, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para visitantes de Puebla y de otras entidades del país.

Al respecto, la directora ejecutiva de Parques y Convenciones, Michelle Talavera Herrera, explicó que el Ecoparque contará con un reglamento de uso, sujeto a horarios y disponibilidad, cuya elaboración se realiza en coordinación con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Este instrumento permitirá la organización de ligas, campeonatos y torneos bajo criterios de orden, seguridad y protección del entorno natural.

En concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar el desarrollo sustentable, la recuperación de los espacios públicos y la protección de los recursos naturales, el Gobierno del Estado consolida el Ecoparque Pensar en Grande como una obra estratégica y de bienestar social, que fomenta el turismo responsable y preserva el patrimonio ambiental para las generaciones futuras y actuales.