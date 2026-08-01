Puebla acerca servicios y apoyo a mujeres indígenas en Chignahuapan

La Jornada Integral para Mujeres Indígenas brinda a las y los habitantes de la región servicios gratuitos para cuidar su salud, conocer sus derechos, fortalecer sus ingresos y recibir acompañamiento especializado. El encuentro reunió alternativas de protección, formación y desarrollo para ellas y sus familias.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó que acercar estas estrategias a las comunidades permite escuchar sus necesidades y abrir rutas oportunas de apoyo. Desde el inicio del año, la dependencia ha acompañado a más de 800 poblanas mediante intervenciones multidisciplinarias. Esta iniciativa surgió de la coordinación institucional con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), encabezado por la directora general, Apolinaria Martínez Arroyo.

Participaron la Guardia Nacional (GN), los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). Estas instancias ofrecieron primeros auxilios, revisiones médicas, capacitación para el autoempleo, vinculación laboral, asesoría para emprendimientos e información sobre garantías fundamentales.

El Centro LIBRE “Casa Carmen Serdán” dio a conocer los servicios de apoyo psicológico, jurídico y social disponibles, además de distribuir la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Este modelo forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada en la entidad por el gobernador Alejandro Armenta Mier. En el estado, la red cuenta con 61 espacios de atención cercana y gratuita.

Las asistentes también participaron en el taller “Karate-Do: Libres en movimiento”, orientado a la defensa personal, la confianza, la seguridad y el desarrollo físico y emocional.

El Gobierno del Estado refrendó su compromiso de mantener cercanía con los pueblos originarios y sus autoridades, con el objetivo de ampliar el acceso a recursos institucionales, prevenir la violencia y favorecer que las poblanas ejerzan sus derechos con seguridad y autonomía.