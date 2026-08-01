Lupita Cuautle inaugura la 25ª Feria del Queso en Tonantzintla

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la inauguración de una de las festividades gastronómicas más representativas del municipio que reúne a productoras y productores locales para promover la riqueza culinaria, fortalecer la economía regional y preservar las tradiciones de la comunidad: la 25ª Feria del Queso de Santa María Tonantzintla.

En su mensaje, la edil invitó a las y los visitantes a consumir productos locales y reconocer el trabajo de las familias productoras que preservan las tradiciones de Santa María Tonantzintla, al destacar que fortalecer el consumo de productos elaborados por manos de la población sanandreseña impulsa el desarrollo económico y turístico de la zona.

Asimismo, agradeció a las y los habitantes por el 25 aniversario de la feria, y el acompañamiento de Matilde Sierra Sánchez, directora de Patrimonio Turístico, por asistir en representación del Gobierno del Estado y sumar esfuerzos para promover la riqueza cultural y gastronómica de San Andrés Cholula.

Por su parte, Eva María Toxqui Daniel, secretaria de Cultura y Turismo, informó que durante esta edición participarán más de 25 productoras y productores de queso y derivados lácteos, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos artesanales como queso fresco, queso de molino, panela, requesón, crema, yogur, mantequilla y otras especialidades elaboradas con técnicas tradicionales que distinguen a Santa María Tonantzintla.

Las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades, entre ellas exposición y venta de productos, degustaciones gastronómicas, presentaciones artísticas y culturales, conciertos y actividades recreativas para toda la familia.

Se estima la asistencia de entre 10 mil y 12 mil visitantes durante los tres días de actividades, así como una derrama económica cercana a los 3.5 millones de pesos, en beneficio de productoras y productores, comerciantes, prestadores de servicios y negocios de la junta auxiliar.