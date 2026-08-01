Zacatlán estrena Sala de Matrimonios en Palacio Municipal

A dos semanas de haber inaugurado las nuevas oficinas del Ayuntamiento de Zacatlán, una feliz pareja inauguró la Sala de Matrimonios, un espacio diseñado para que las personas se casen por el civil en un lugar digno, agradable y confortable.

Se trata de la primera pareja que contrae matrimonio en este espacio, que fue diseñado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, para que las parejas den el “Sí”, en un entorno de amor y con los mejores deseos para una vida juntos.

Cabe mencionar que el 20 de julio fueron inauguradas las nuevas oficinas del Ayuntamiento, ubicadas en el Palacio Municipal, sobre la calle Nicolás Bravo S/n, a fin de brindar áreas dignas tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios que brinda el Gobierno Municipal.

Estas nuevas áreas son ocupadas por la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Planeación, la Coordinación de Cultura y Educación, la Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas, la Dirección de Ingresos, las cajas de Tesorería y el Registro Civil con esta Sala de Matrimonios.