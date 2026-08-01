Ingresos tributarios crecen 125 mmdp en primer semestre de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios del primer semestre de 2026 alcanzaron 2 billones 963 mil 481 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 125 mil 106 millones de pesos y un incremento real de 0.4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), la recaudación ascendió a 353 mil 178 millones de pesos, es decir, 31 mil 864 millones más que lo registrado entre enero y junio de 2025.

Los recursos por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 880 mil 055 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 115 mil 196 millones de pesos respecto al año anterior.

En cuanto al impuesto sobre la renta (ISR), de enero a junio se recaudaron 1 billón 571 mil 907 millones de pesos.

El SAT reconoció a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, ya que con ello se fortalece la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población.

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El SAT informa que, en el primer semestre de 2026, los ingresos tributarios alcanzaron 2 billones 963 mil 481 millones de pesos; es decir, se registró un crecimiento nominal de 125 mil 106 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.



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