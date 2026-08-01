Proponen garantizar accesibilidad de personas con discapacidad a estacionamientos

Con el propósito de fortalecer las condiciones de accesibilidad y garantizar el uso adecuado de los espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad o movilidad limitada, la diputada Luana Armida Amador Vallejo presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

La propuesta plantea reformar la fracción XVII del artículo 36 para establecer que todos los espacios públicos que cuenten con estacionamiento deberán disponer de cajones ubicados lo más cerca posible de las entradas principales, con el objetivo de garantizar un acceso fácil, rápido y seguro para las personas con discapacidad o movilidad limitada, así como para las personas adultas mayores y las mujeres embarazadas.

Asimismo, se establece que dichos espacios deberán cumplir con los criterios de accesibilidad previstos en la normativa vigente y contar con la señalización correspondiente mediante el pictograma respectivo. Además, en el caso de nuevas construcciones, se propone que éstas garanticen, desde su diseño, el cumplimiento de la norma.

De igual manera, la iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 103 para establecer que todos los lugares y espacios públicos de jurisdicción estatal que cuenten con estacionamiento habiliten cajones preferentes ubicados cerca de las entradas principales, que permitan un acceso fácil, seguro y continuo para las personas, observando los criterios de accesibilidad y señalización establecidos en la legislación aplicable.

La propuesta también incorpora el artículo 106 Bis, mediante el cual se prevé que las autoridades municipales puedan celebrar convenios de colaboración con plazas comerciales, centros comerciales y demás establecimientos privados que cuenten con estacionamientos de acceso público, con el fin de autorizar el ingreso del personal competente en materia de tránsito y movilidad para supervisar el uso correcto de los cajones reservados y, en su caso, imponer las infracciones y sanciones correspondientes a quienes los utilicen sin la acreditación respectiva.

Además, mediante la adición del artículo 106 Ter, la iniciativa propone facultar a la Secretaría para expedir permisos temporales de estacionamiento exclusivo para vehículos que trasladen a personas con discapacidad o movilidad limitada.

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