Pepe Chedraui encabeza “Desafío de Trompo 2026” en el Zócalo

Con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a los juegos tradicionales y fortalecer los vínculos comunitarios, el presidente municipal Pepe Chedraui, presenció el “Desafío de Trompo 2026” en el Zócalo de Puebla.

La actividad, impulsada por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), encabezado por su titular Carolina Cabrera Victoria, se desarrolló en coordinación con el Sistema Municipal DIF y el Instituto Municipal del Deporte, como parte de las acciones para generar espacios de participación, recreación y convivencia para las juventudes y sus familias.

En esta primera edición participaron más de 30 niñas, niños y adolescentes de la Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, quienes acudieron acompañados por sus familiares para disfrutar de una jornada dedicada al trompo, uno de los juegos tradicionales que ha formado parte de la infancia de distintas generaciones.

A través de diferentes desafíos, las y los participantes pusieron a prueba sus habilidades con el trompo y compartieron un momento de convivencia en uno de los espacios más representativos de la ciudad. Al finalizar, se reconoció el talento de cada una y uno de ellos.

El “Desafío de Trompo 2026” representa una de las primeras acciones del Gobierno de la Ciudad enfocadas específicamente en la recuperación y promoción de los juegos tradicionales, con la intención de que niñas, niños y adolescentes conozcan estas prácticas, se apropien de ellas y contribuyan a mantenerlas vigentes.

Asimismo, llevar esta actividad al Zócalo de Puebla permitió que las familias participantes conocieran y disfrutaran del Centro Histórico, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el vínculo de las nuevas generaciones con el patrimonio de la ciudad.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de trabajar de manera transversal para generar espacios de encuentro entre generaciones, promover la participación de las juventudes y fortalecer el tejido social a través de actividades que recuperen las expresiones culturales y recreativas que forman parte de la identidad poblana.

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