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Festival Máster de Voleibol entra en fase decisiva en Puebla

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stafforonoticias
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El Festival Máster de Voleibol vive su quinto día de actividades con una jornada de alta intensidad, donde los mejores equipos del país disputan los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final, octavos de final y semifinales.

Cada partido representa el esfuerzo, la experiencia y el compromiso de las y los deportistas que han recorrido un largo camino para mantenerse en la competencia y acercarse a la disputa por el campeonato.

Con el respaldo del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, el torneo continúa consolidándose como uno de los eventos de voleibol máster más importantes de México, al reunir a más de 730 equipos provenientes de 30 estados de la República.

El ambiente competitivo confirma el éxito de un festival que ha convertido a Puebla en la capital nacional del voleibol durante esta semana.

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