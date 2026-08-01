Festival Máster de Voleibol entra en fase decisiva en Puebla

El Festival Máster de Voleibol vive su quinto día de actividades con una jornada de alta intensidad, donde los mejores equipos del país disputan los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final, octavos de final y semifinales.

Cada partido representa el esfuerzo, la experiencia y el compromiso de las y los deportistas que han recorrido un largo camino para mantenerse en la competencia y acercarse a la disputa por el campeonato.

Con el respaldo del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, el torneo continúa consolidándose como uno de los eventos de voleibol máster más importantes de México, al reunir a más de 730 equipos provenientes de 30 estados de la República.

El ambiente competitivo confirma el éxito de un festival que ha convertido a Puebla en la capital nacional del voleibol durante esta semana.