Pepe Chedraui supervisa rehabilitación vial en San Jerónimo Caleras

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Obra Pública 2026, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de rehabilitación vial que se ejecutan en las calles 14 Sur – 21 de Marzo – Jacarandas en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, los cuales beneficiarán directamente a más de 21 mil 300 habitantes.

Al respecto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que, como parte de los trabajos, se intervienen un total de 12 mil 125 metros cuadrados con acciones de construcción de subrasante, base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias.

“Con la estrategia histórica #CallesAl100, el alcalde Pepe Chedraui impulsa el fortalecimiento de nuestras vialidades, mediante acciones de pavimentación, rehabilitación vial, bacheo y con el Tren Capitalino de Pavimentación, respondiendo con resultados a la ciudadanía”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal explicó que se colocará carpeta asfáltica en una longitud total de 994 metros, con un ancho de vialidad de 8.8 metros y un área de pavimento de 8 mil 945 metros cuadrados, con el fin de agilizar la circulación vehicular en esta zona de la capital.

“Con estos trabajos de rehabilitación vial beneficiaremos a las colonias Del Valle, Los Cipreses, Guadalupe Caleras y Loma Bonita”, puntualizó.

Con la estrategia #CallesAl100, el alcalde Pepe Chedraui transforma la infraestructura vial de la capital mediante obras que fortalecen la movilidad y colocan a la población en el centro de las políticas públicas.