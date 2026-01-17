Retiran 30 toneladas de basura acumulada en Villa Verde

Por instrucción del presidente municipal Pepe Chedraui, el equipo del Organismo del Servicio de Limpia (OOSL), en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevó a cabo un operativo de ordenamiento y limpieza en la colonia Villa Verde, atendiendo la solicitud de vecinas y vecinos.

Durante esta intervención se realizaron labores de limpieza integral, recolección de residuos y ordenamiento del espacio público, logrando retirar aproximadamente 30 toneladas de basura que se encontraban acumuladas en la zona.

Estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal, Pepe Chedraui por mantener una Puebla limpia, ordenada y con espacios públicos dignos y seguros para todas y todos.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda su disposición de seguir trabajando de manera coordinada y cercana a la ciudadanía para atender sus necesidades.

