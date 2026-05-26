San Pedro Cholula rinde homenaje a exedil Ramón Blanca García

El H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula 2024-2027, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, realizó una ceremonia de cuerpo presente en honor a Ramón Blanca García, quien fungió como presidente municipal durante el periodo 1978-1981.

Con profundo respeto y la participación de regidores, directores y secretarios, la presidenta municipal expresó un amplio reconocimiento a la trayectoria de Ramón Blanca García, destacando que formó parte de la construcción histórica del municipio. “A nombre del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, expreso mis condolencias a sus familiares y seres queridos”, externó, previo a mencionar algunas de las obras más emblemáticas realizadas durante dicho trienio.

Finalmente, desde el Cabildo Municipal, Tonantzin Fernández agradeció la presencia de expresidentas y expresidentes municipales, asegurando que, cuando se pone en el centro de las decisiones a las y los cholultecas, las diferencias disminuyen y se convierten en puentes que conducen al progreso.

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