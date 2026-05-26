Gobierno da a conocer el libro “Puebla, El Latido de México”

El libro “Puebla, El Latido de México” reúne aromas, sabores, colores y tradiciones que reflejan la esencia de Puebla, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, durante la presentación de la obra ante empresarios y directivos de medios de comunicación, donde señaló que la edición acerca este acervo cultural a restaurantes, hoteles y puntos turísticos de la entidad y del país.

El gobernador Armenta Mier explicó que con este libro, a través de imágenes y emociones que transmiten el Amor por Puebla, las y los visitantes conocerán el sentir de quienes hacen de la entidad un lugar digno para vivir y compartir para el mundo.

Puntualizó que, en materia turística, las metas trazadas muestran resultados positivos concretos a partir de un Plan Estatal de Desarrollo alineado al proyecto nacional, bajo una visión coordinada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su intervención, el coordinador general de Comunicación y Agenda Digital, Jorge David Cortés Moreno, señaló que la obra debe estar en el corazón de todos, cerca de los hoteles y espacios donde llega el turismo nacional e internacional.

Afirmó que la esencia de la entidad está en lo que se ve, se degusta, en los latidos y emociones. “Puebla es grandiosa y este gobierno trabaja en su transformación”, aseguró.

En su oportunidad, la comunicadora Claudia Hernández Medina afirmó que la obra “Puebla, el Latido de México” sintetiza la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien todos los días inspira a amar cada rincón del estado e invita a cuidarlo. Recordó que el Comité Editorial atendió el llamado del ejecutivo estatal para contar con un libro que llegue a cadenas hoteleras, embajadas y a restaurantes.

Durante el encuentro con empresarios, empresarias y directivos de medios de comunicación, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que Puebla se consolidó como referente nacional e internacional en materia de eventos deportivos, entretenimiento y gastronomía. Subrayó que la cultura, las tradiciones y las costumbres posicionan a la entidad como la cuarta más visitada de México.

Asimismo, recordó que el mejor embajador turístico es el gobernador, Alejandro Armenta Mier, al señalar que durante 2025 la entidad recibió a 17 millones de visitantes, quienes generaron una derrama económica de 20 mil millones de pesos. Explicó que el objetivo es llevar turismo a los 217 municipios del estado, para que las y los visitantes conozcan la riqueza cultural, gastronómica e histórica que distingue a Puebla.

La secretaria reconoció a los restaurantes poblanos galardonados por su incorporación en la edición 2026 de la Guía Michelin, y destacó a los establecimientos con distinción Bib Gourmand: Augurio, Casa Reyna y La Noria; así como a los restaurantes recomendados por la guía: Casa Bacuuza, Cultivo, El Güero Marinero, Jacinto y Yo, Los Camellos, Moyuelo, Salón Mezcalli, Semitas Beto y Vica, y Valiente Kitchen Bar.

Finalmente, reconoció al sommelier Jonathan Robles, de El Mural de los Poblanos, quien también forma parte de la Guía Michelin, reconocimiento que fortalece el posicionamiento de Puebla como uno de los destinos gastronómicos más importantes de México.

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