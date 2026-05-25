Puebla destina 5.5 mdp para pueblos indígenas en 2026

Con una inversión de 5.5 millones de pesos para comunidades que albergan a un millón 43 mil 116 personas indígenas en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que su administración mantiene una visión alineada al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al destacar que, a mayor organización comunitaria, existe más participación, desarrollo y transparencia en beneficio de los pueblos originarios.

Ante medios de comunicación, anunció la convocatoria 2026 del Programa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI); el ejecutivo estatal señaló que los programas sociales destinados para estos pueblos y comunidades están alineados a los principios de: “Por el bien de todos, primero los pobres” y “Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.

En este contexto, la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo, detalló que la convocatoria 2026 tiene el objetivo de fortalecer las lenguas originarias, preservar la comunidad y el patrimonio biocultural de las comunidades. Nace de problemáticas reales como la disminución de hablantes de lengua indígena, el desplazamiento lingüístico, la pérdida de transmisión generacional y discriminación.

“La entidad poblana ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en población indígena y el 90 por ciento se concentra en 76 municipios”, afirmó la titular del IPPI.

Por su parte, el delegado de los Programas para el Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dártigues, informó que, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) del Gobierno Federal, para el presente año destinaron más de 900 millones de pesos para apoyar a 880 localidades.

Dijo que al momento se han realizado 524 asambleas comunitarias con la asistencia de 40 mil ciudadanos, quienes decidirán obras de agua potable, drenaje, electrificación rural, infraestructura básica educativa, de salud, mejoramiento de vivienda, urbanización y, a partir de este año, se incluyó maquinaria de construcción.

Algunas de las convocatorias o proyectos del IPPI para 2026 son: Gobernanza indígena y representación comunitaria; Promoción, consolidación y defensa de los derechos de las comunidades indígenas; Derechos individuales y colectivos; Rutas para la conservación del patrimonio biocultural; Vistiendo mi identidad; Legado de sabores, Saberes ancestrales, Mentorías lingüísticas y Mosaico lingüístico, entre otros. Las mismas que piden consultarse en la siguiente liga: https://ippi.puebla.gob.mx/.

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