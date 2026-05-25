Reconocen a Puebla por igualdad laboral y no discriminación

En un hecho inédito, el Gobierno del Estado de Puebla recibió el reconocimiento como la administración pública con el mayor número de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana (NMX-R-025) en Igualdad Laboral y No Discriminación, hecho que consolida a la entidad como referente nacional en la construcción de espacios laborales más justos, equitativos y seguros.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el estado logró avances importantes en materia de seguridad para las mujeres, al pasar del lugar número siete al sitio 12 nacional en feminicidios. Señaló que durante 2025 se registró una disminución del 40 por ciento en este delito respecto a 2024, mientras que en los primeros cuatro meses de 2026 la reducción alcanzó el 60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante la mañanera de este lunes, subrayó que el modelo de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Casas Carmen Serdán fusiona la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la bioética social que impulsa el Gobierno del Estado, en un esfuerzo coordinado con la directora de estos centros, Carmen González Serdán, la fiscal Idamis Pastor Betancourt y la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz.

El titular del Ejecutivo afirmó que este reconocimiento compromete a la administración estatal a actuar con mayor responsabilidad y mantener una política pública humanista enfocada en la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres y los grupos históricamente vulnerados. Asimismo, reconoció que este logro es resultado de un trabajo interinstitucional en el que participan todas las áreas de la administración estatal, integrada mayoritariamente por mujeres en mandos de primer nivel y en el gabinete legal.

En este contexto, el director de Certificación de MAXAN, Ramón Cuevas Martínez, reconoció la disposición del gobierno estatal y de los comités de igualdad en las dependencias para alcanzar la certificación. Explicó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación del (CONAPRED) revela que el 30 por ciento de las personas con discapacidad identifica como principal problemática la falta de oportunidades laborales, mientras que el 22 por ciento de las personas adultas mayores enfrenta la misma situación.

Añadió que el 86 por ciento de las personas con discapacidad enfrentó barreras de accesibilidad al realizar trámites, solicitar empleo o pedir información, mientras que el 20 por ciento de las mujeres manifestó haber recibido menor salario que un hombre por el mismo trabajo.

Ramón Cuevas señaló que cada requisito de la NMX-R-025 tiene impacto directo en la vida de las personas trabajadoras, ya que contribuye a eliminar brechas históricas de desigualdad. Entre las acciones que impulsa la norma destacan la creación de comités de igualdad laboral, procesos de reclutamiento libres de prácticas sexistas, evaluación del clima laboral, igualdad salarial y protocolos para prevenir y sancionar el acoso y la violencia laboral.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, informó que actualmente 27 dependencias estatales cuentan con certificación: 13 en nivel oro, el máximo estándar; 11 en nivel plata y tres en nivel bronce. Precisó que la NMX-R-025 establece mecanismos para prevenir la discriminación, atender la violencia laboral, erradicar el hostigamiento y el acoso sexual, garantizar igualdad salarial, promover procesos de contratación equitativos y fortalecer entornos laborales saludables. Asimismo, explicó que la norma se articula con la NOM-035 en materia de riesgos psicosociales en el trabajo, lo que fortalece la construcción de espacios laborales más seguros.

Este reconocimiento adquiere especial relevancia en el marco del Día Naranja, fecha que llama a la acción para erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Con resultados concretos y acciones institucionales, el gobierno estatal consolida una administración pública más justa, igualitaria y libre de discriminación.

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