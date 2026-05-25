Morena celebrará aniversario electoral de Sheinbaum en Puebla

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena convocó a una movilización masiva el próximo domingo 31 de mayo en el Zócalo de Puebla, para conmemorar el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En rueda de prensa, la dirigente estatal del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, confirmó que la réplica local de este mitin responde al llamado nacional que hizo la mandataria federal para festejar la victoria obtenida en las urnas el pasado 2 de junio de 2024.

Aunque la líder morenista puntualizó que los detalles logísticos y la hora oficial del evento político se darán a conocer en el transcurso de los próximos días, aseguró que toda la estructura orgánica, sectores y liderazgos de Morena en la entidad poblana ya fueron convocados para concentrarse en el primer cuadro de la ciudad.

“Hacer la invitación para que guarden esta fecha, el 31 de mayo, para que nos acompañen al Zócalo y estemos ahí”, exhortó Romero Garci-Crespo a la militancia y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación.

🗣️ La dirigencia de Morena convoca a una movilización el domingo 31 de mayo en el Zócalo de Puebla para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del segundo año de su triunfo electoral. pic.twitter.com/Bexkq1lgep — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 25, 2026

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Además, la dirigente apuntó que la congregación en la plaza pública tendrá un objetivo extra.

Explicó que el mitin también servirá para lanzar un mensaje de defensa de la soberanía nacional, ante los supuestos intentos de injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos en la vida pública del país.

Cabe recordar que fue este domingo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció formalmente la realización de una jornada de movilización nacional.

Mientras la jefa del Ejecutivo federal evalúa si su evento central se mantendrá en el Zócalo de la Ciudad de México o en otra sede para demostrar el “músculo” de su administración, la dirigencia en Puebla ya confirmó que se darán cita en el Zócalo de la capital.

Editor: César A. García

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