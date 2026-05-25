Morena Puebla respalda revisar antecedentes de candidatos

La dirigencia de Morena en Puebla respaldó la propuesta para crear una comisión especial que revise los antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular y evitar la infiltración de la delincuencia en las boletas electorales.

El vocero del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Agustín Guerrero Castillo, señaló que en los procesos electorales ningún instituto político ha quedado exento o a salvo de postular a perfiles con vínculos delictivos ocultos.

La presidenta del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, afirmó que la medida es urgente y necesaria para proteger la integridad del proceso democrático y asegurar que solo perfiles con honestidad comprobada lleguen a las boletas.

#Puebla 🗣️ La dirigencia de Morena en Puebla respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar candidaturas del crimen organizado.



El vocero del partido, Agustín Guerrero, admitió que ningún instituto político ha quedado exento de postular perfiles con… pic.twitter.com/LTuBnyKeW7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 25, 2026

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Romero Garci-Crespo puntualizó que el diseño de esta nueva instancia como una Comisión de Verificación del Instituto Nacional Electoral (INE) dará certidumbre a la ciudadanía sobre las personas que buscan gobernarlos, elevando los estándares de transparencia y confiabilidad.

“Representa un paso importante para cerrar cualquier espacio a perfiles que no cumplen con los principios de legalidad, honestidad y responsabilidad pública”, declaró.

Apuntó que, lejos de ser un obstáculo para la selección interna de los partidos, la comisión del INE operará como un aliado institucional técnico que complementará las revisiones de antecedentes que las propias comisiones de elecciones están obligadas a realizar.

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