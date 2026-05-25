Protestan por presunta falta de recursos en comunidad de Tlacotepec

La mañana de este lunes, pobladores de la junta auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se manifestaron durante la Feria de Paz realizada en la explanada municipal para exigir a las autoridades un incremento en la asignación de recursos destinados a su comunidad.

Los inconformes señalaron que el presupuesto anual, superior a los 18 millones de pesos, resulta insuficiente ante las múltiples carencias que enfrenta la localidad, la cual consideran una de las más rezagadas del municipio. Por ello, solicitaron una distribución más equitativa del gasto público, al asegurar que otras zonas presentan menores necesidades.

Ante los reclamos, el presidente municipal, Martín Camargo de la Peña, sostuvo que el monto asignado corresponde a las posibilidades financieras del Ayuntamiento, por lo que descartó la posibilidad de ampliar los recursos en este momento.

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En el marco de la protesta también surgieron señalamientos contra el edil auxiliar, Nicolás Ramos Bernardino, a quien acusaron de presuntas irregularidades en el manejo de fondos, situación que incrementó la inconformidad entre los asistentes.

El intercambio de posturas generó momentos de tensión durante el evento; sin embargo, autoridades y representantes de la comunidad acordaron mantener el diálogo para atender las principales demandas. A pesar de ello, los habitantes advirtieron que podrían emprender nuevas acciones si no obtienen resultados concretos en el corto plazo.

Editor: César A. García

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