Detienen a dos hombres por presunto narcomenudeo en Cholula

Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) detuvieron a Alberto de Jesús “N”, de 29 años, y Luis Enrique “N”, de 31 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla.

Durante recorridos de vigilancia, policías municipales atendieron una denuncia anónima que alertaba sobre dos hombres presuntamente realizando el intercambio de bolsas pequeñas por dinero con otro sujeto. Al arribar al lugar, los individuos abordaron una motocicleta marca Italika, modelo 125Z, e intentaron retirarse al notar la presencia policial; sin embargo, fueron interceptados de manera inmediata por los elementos municipales.

Con estricto apego a los derechos humanos y conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias diecisiete bolsas plásticas que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, así como una bolsa con cuadros de papel con características similares a la droga conocida como LSD.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud, mientras que la motocicleta fue trasladada al corralón.

Te recomendamos: