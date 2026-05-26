UDLAP recibe a jóvenes del Programa de Liderazgo Indígena 2026

La Universidad de las Américas Puebla dio la bienvenida a la generación 2026 del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas (PLJI); del 25 de mayo al 12 de junio reunirá en el campus de la UDLAP a 15 jóvenes provenientes de distintas comunidades indígenas del país, quienes fortalecerán sus capacidades de liderazgo y trabajo comunitario.

Durante la ceremonia inaugural, la Mtra. María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP, destacó la importancia de construir espacios universitarios donde convergen distintas experiencias y formas de conocimiento. Asimismo, señaló que el PLJI representa una oportunidad invaluable “no únicamente por la formación académica que vamos a ofrecerles, sino porque genera espacios de convivencia, de reflexión, de construcción de redes entre jóvenes provenientes de distintos contextos, territorios y experiencias de vida”, afirmó.

Por su parte, la Dra. Laura Elena Romero López, directora académica del Departamento de Antropología de la UDLAP y coordinadora académica del PLJI, resaltó el impacto que este proyecto ha tenido a lo largo de sus trece ediciones. Además, agradeció el compromiso y esfuerzo de las y los jóvenes seleccionados para formar parte de esta experiencia académica y comunitaria: “Serán tres semanas de mucho trabajo, de mucha reflexión, y conocerán a gente que va a ser muy importante en sus vidas. Pronto verán la importancia que este programa tiene”.

Finalmente, la Lic. Irene Guadalupe Ramón Orozco, egresada de la generación 2017 del PLJI y oficial administrativo de la Defensoría Pública Federal Delegación Puebla, compartió un mensaje en el que reconoció el potencial de quienes forman parte de este programa que, sin duda, “los dirigirá a un mejor porvenir, para ustedes y para quienes los esperan”, puntualizó.

Es importante mencionar que en esta décimo cuarta edición participan 15 jóvenes provenientes de los estados de Puebla, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Tabasco. Entre las lenguas representadas se encuentran el mazahua, mixteco, náhuatl, totonaco, tseltal y yokot’an de Tabasco. Durante tres semanas, estos jóvenes trabajarán de la mano con integrantes de la facultad y estudiantes de la UDLAP para identificar las necesidades de sus comunidades, plantear soluciones a problemáticas reales y generar propuestas de mejora con impacto local y visión global.

Conoce el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas

Este programa es reflejo de la responsabilidad social y el compromiso que tiene la Universidad de las Américas Puebla por promover la inclusión social y educativa.

En sus casi 14 años de trayectoria, el PLJI suma 368 egresadas y egresados provenientes de 24 estados de la República Mexicana y de países como Bolivia, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú, sumando así un total de 9 países representados. Asimismo, han participado integrantes de 50 pueblos indígenas, hablantes de 12 lenguas internacionales y 55 lenguas nacionales.

Los egresados del PLJI actualmente se desempeñan en ámbitos relacionados con la revitalización de las lenguas, la promoción de los derechos humanos, el medio ambiente, la educación y la investigación, consolidando así una red de liderazgo comunitario que continúa transformando realidades desde distintos territorios.

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