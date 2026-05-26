Atlixco entrega nuevo equipo a Bomberos y Protección Civil

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar mejores condiciones de trabajo al personal operativo, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, realizó la entrega de nuevo equipamiento, herramientas y uniformes especializados para la Jefatura de Bomberos, Protección Civil y Ambulancias.

La inversión supera los 1.5 millones de pesos y contempla la adquisición de cascos, botas, guantes, trajes estructurales, cuerdas de rescate y mangueras contra incendio para el área de Bomberos, además de uniformes tácticos y prendas de seguridad para el personal operativo.

Durante su mensaje, Ariadna Ayala reconoció la labor y el compromiso del personal de emergencia, destacando que su trabajo es fundamental para proteger la vida y la seguridad de las familias atlixquenses.

Asimismo, expresó su respeto y admiración por la vocación con la que diariamente desempeñan su labor, asegurando que permite fortalecer su trabajo y mejorar la atención a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno de Atlixco que encabeza Ariadna Ayala reafirma su compromiso de seguir impulsando mejores condiciones para los elementos que todos los días arriesgan su vida al servicio de la población.

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