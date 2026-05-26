Lupita Cuautle impulsa educación y reforestación en San Rafael Comac

Con el objetivo de fortalecer la educación y promover la responsabilidad ambiental desde la niñez, la presidenta municipal de Guadalupe Cuautle Torres encabezó la entrega de apoyos “En Materia Educativa” y la jornada “Adopta un Árbol” en el Jardín de Niños Mostlati, ubicado en la junta auxiliar de San Rafael Comac.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que invertir en educación significa brindar más oportunidades de desarrollo para las niñas y niños, además de contribuir a reducir brechas de desigualdad mediante acciones que fortalezcan el bienestar social y el tejido comunitario.

Asimismo, se realizó la entrega simbólica de un apoyo económico por 25 mil pesos al plantel educativo, recurso destinado a mejorar las condiciones y el equipamiento escolar en beneficio de 121 alumnas y alumnos, sumándose a las 16 entregas de apoyos económicos a escuelas públicas de San Andrés Cholula.

Como parte de las acciones para fomentar la conciencia ambiental y la participación ciudadana, también se llevó a cabo la entrega simbólica de árboles dentro de la jornada “Adopta un Árbol”, iniciativa que busca impulsar el cuidado del medio ambiente, incrementar las áreas verdes y generar corresponsabilidad social ante el cambio climático.

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