Texmelucan anuncia jornadas de predial en juntas auxiliares

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las contribuciones y acercar los servicios a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Tesorería Municipal, llevará a cabo jornadas itinerantes para el cobro del impuesto predial en las juntas auxiliares del municipio durante el mes de junio.

Bajo la campaña “¡Pon en orden tu predial! Protege tu patrimonio y tu familia”: personal de la Tesorería Municipal visitará las presidencias auxiliares para brindar atención directa a las y los texmeluquenses, evitando traslados y agilizando los trámites.

Las jornadas se realizarán en un horario de 10:00 a 15:00 horas, conforme al siguiente calendario:

1 de junio: San Juan Tuxco

3 de junio: San Baltazar Temaxcalac

5 de junio: San Rafael Tlanalapan

8 de junio: San Cristóbal Tepatlaxco

10 de junio: Santa María Moyotzingo

12 de junio: El Moral

15 de junio: San Francisco Tepeyecac

17 de junio: San Jerónimo Tianguismanalco

19 de junio: San Buenaventura Tecaltzingo

22 de junio: Santa Catarina Hueyatzacoalco

24 de junio: San Lucas Atoyatenco

Se informa a la ciudadanía que los pagos deben realizarse únicamente en los módulos oficiales de la Tesorería Municipal, por lo que se exhorta a no entregar dinero a personas que visiten domicilios particulares, ya que podría tratarse de un fraude.

El Gobierno Municipal de Texmelucan invita a la población a aprovechar estas jornadas para regularizar su situación predial y contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos y las obras en beneficio de las comunidades. las familias.

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