Texmelucan realiza jornada de ultrasonidos a bajo costo

Con el compromiso de acercar servicios de salud accesibles y de calidad a la población, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Bienestar Físico y Social en coordinación con la Fundación Victoria Vivanco, llevó a cabo la jornada de “Ultrasonido a Bajo Costo” en las instalaciones del Complejo Cultural Texmeluquense.

El objetivo de la jornada fue fomentar la cultura de la prevención y contribuir a la detección oportuna de enfermedades, especialmente aquellas que afectan la salud de las mujeres, como el cáncer cervicouterino y de mama.

De acuerdo con la directora de Bienestar Físico y Social, Claudia Caballero Deolarte, se brindaron más de 100 atenciones a personas de diferentes juntas auxiliares y colonias de Texmelucan, quienes aprovecharon estos servicios médicos a bajo costo para cuidar su salud y la de sus familias.

Durante la jornada se realizaron estudios de ultrasonidos para órganos, endovaginales y mamarios, ofreciendo atención accesible y especializada, además de representar un apoyo importante para la economía familiar.

Para el Gobierno que preside Juan Manuel Alonso, es fundamental impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las y los texmeluquenses, acercando servicios médicos preventivos, contribuyendo al cuidado de la economía y fortaleciendo el bienestar de las familias.

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