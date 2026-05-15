Amedrentan con armas a transportistas en Rafael Lara Grajales

Un violento enfrentamiento se presentó la mañana de este jueves en inmediaciones del parque municipal de Rafael Lara Grajales, después de que choferes vinculados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) utilizaron armas de fuego para amedrentar a transportistas que operan bajo la legalidad.

El hecho inició durante la mañana, cuando se empezaron a realizar operativos de “pase de revista” por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entrada a Ciudad Modelo, dirigidos a las unidades de la ruta Grajales–San José Chiapa. Mientras este grupo de transportistas cumplía con las revisiones administrativas de rutina, el ambiente se tornó hostil al llegar a la zona del parque municipal.

En ese punto del municipio, un grupo de combis rojiblancas con logotipos de la CTM atrincheraron a las unidades regulares. Los conductores establecidos señalaron que los choferes de la CTM operan la ruta Grajales–Ciudad Modelo de forma ilegal, al carecer de licencias, concesiones o cualquier documentación emitida por la SCT.

Bajo el argumento de ser los únicos “dueños” de la ruta, los transportistas cetemistas lanzaron insultos y amenazas de muerte contra los choferes en regla.

La situación escaló al punto crítico cuando los conductores de la CTM sacaron armas de fuego para encañonar a sus rivales. La intervención inmediata de la Policía Municipal de Rafael Lara Grajales evitó una tragedia mayor, logrando desarmar a los agresores y controlar la gresca que amenazaba la seguridad de los transeúntes.

Los choferes afectados ya preparan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por intento de homicidio. Los transportistas regulares expresaron su profunda preocupación por la seguridad de la población.

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