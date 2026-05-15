Sheinbaum respalda a Tonalli, fábrica poblana de paneles solares

“Es muy buena la idea de la fábrica de paneles solares. La mayoría de los paneles del mundo vienen de China”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al respaldar la producción que realiza la fábrica poblana “Tonalli”, una de las primeras en la entidad y a nivel nacional.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México destacó que gran parte de los paneles que se comercializan en el país son importados, por lo que subrayó la relevancia de impulsar su producción en Puebla. La entidad se consolida como referente nacional en innovación y soluciones energéticas sustentables.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que, a través de la planta “Tonalli”, durante el año pasado 800 escuelas de la entidad que no contaban con suficiente energía eléctrica, ya disponen de módulos fotovoltaicos. “Eso fue un compromiso de campaña y hoy es una realidad”, enfatizó el mandatario estatal, al indicar que también se instalan en las Tiendas Bienestar del Gobierno de México.

Asimismo, Alejandro Armenta Mier señaló que la fabricación de paneles solares en Puebla permite generar empleos, fortalecer el desarrollo tecnológico y avanzar hacia la soberanía tecnológica que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe resaltar que la Fábrica “Tonalli” tiene la capacidad de producir más de 200 mil paneles al año, con el propósito de impulsar energías limpias, fomentar el desarrollo económico, contribuir al cuidado del medio ambiente y brindar soluciones energéticas accesibles y sostenibles, bajo el sello de Hecho en México, otorgado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía.

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