No será afectada la recolección de basura en Puebla capital: Gabriel Biestro

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura parcial temporal del Relleno Sanitario de Chiltepeque, una medida de seguridad que no afecta la operación del servicio de recolección de basura en la capital poblana.

Así lo detalló el regidor Gabriel Biestro, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Puebla, quien reiteró que la recolección de residuos sólidos funciona al cien por ciento.

El gobierno municipal señaló que en 2022 la entonces administración panista del Ayuntamiento de Puebla avaló la renovación de la concesión del relleno sanitario, por lo que ahora se está a la espera de que se cumplan esas garantías o se evalúe la mejor opción.

Mientras tanto, el gobierno municipal se mantiene atento y con disposición de colaborar con la autoridad federal para garantizar la salud y los derechos ambientales de los poblanos.

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