Realizarán Jornada de Servicios Integrales en Xonacatepec

El Gobierno de la Ciudad invita a la población a participar en la Jornada Imparable de Servicios Integrales, que se llevará a cabo este martes 10 de febrero en el Centro Comunitario de la Inspectoría de Guadalupe Xonacatepec.

Esta jornada forma parte de la estrategia impulsada por el DIF Puebla Capital orientada a acercar los servicios de manera integral en cada una de las juntas auxiliares del municipio.

En esta ocasión se otorgarán, de manera gratuita, consultas médicas y nutricionales, asesorías jurídicas, atención psicológica, afiliación al programa Médico Imparable, estudios de mastografía, registro al programa de Alimentación Imparable, así como la recepción de solicitudes de aparatos ortopédicos, corte de cabello y aplicación de uñas, entre otros servicios.

El servicio iniciará a partir de las 8:00 horas, en el Centro Comunitario de la Inspectoría de Guadalupe Xonacatepec, perteneciente a la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

