Explosión en Bosques de Santa Anita deja tres lesionados 

Una explosión por acumulación de gas L.P. en un domicilio ubicado en la esquina de la calle 106 B Oriente y 46 Norte, en la colonia Bosques de Santa Anita, municipio de Puebla, dejó como saldo tres personas lesionadas y una más con crisis nerviosa, informó el gobierno del estado a través de la Coordinación de Protección Civil Estatal.

El incidente también provocó daños materiales en la vivienda y el colapso de láminas galvanizadas.

Además, atendieron la emergencia Personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los lesionados fueron valorados por personal de emergencia, mientras que los cuerpos de auxilio realizaron labores de mitigación de riesgos y retiraron las láminas colapsadas por la explosión. Las autoridades informaron que el lugar quedó en condiciones seguras.

⚠️ El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió una explosión por acumulación de gas en la colonia Bosques de Santa Anita, municipio de Puebla.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/RabOnoNZsL — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 6, 2026

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