Rinden primer Informe de Labores en el ICSyH de la BUAP

El director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, Giuseppe Lo Brutto, rindió su Primer Informe de Labores del segundo periodo de la gestión 2025-2029, donde destacó que, a 35 años de la formación de este centro, el trabajo que realizan se distingue por el perfil de sus investigadores, su producción científica y la defensa del patrimonio universitario.

Actualmente, el instituto atiende a 201 alumnos de posgrado, de los cuales 26 son extranjeros y 126 cursan el doctorado; el resto pertenece a la maestría.

Durante el acto, la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce, en representación de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, reconoció el papel central del ICSyH como precursor de las humanidades.

“Escuchar este informe de labores nos invita a una profunda reflexión institucional. Atravesamos tiempos complejos a nivel global y nacional, una época de transiciones vertiginosas donde hace mucho falta el pensamiento crítico. En este escenario, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades no es un espacio aislado, es el gran faro de las humanidades en nuestra universidad, el motor que debe dotar de sentido ético, análisis riguroso y conciencia social a toda la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, declaró.

Añadió que “la técnica sin humanismo carece de dirección” e hizo un llamado al trabajo colaborativo para lograr una extensión e impacto de esta labor dentro de la universidad: “Esta madurez es admirable, pero también nos pone de frente a una realidad ineludible de renovación. Tenemos una agenda de trabajo que nos convoca a realizar un esfuerzo conjunto y estoy segura de que tendremos una fructífera colaboración”, concluyó.

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