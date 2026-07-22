UDLAP, sede de entrenamiento para equipos nacionales de matemáticas

Por la excelente infraestructura académica que tienen en salones de clases y laboratorios, así como la tranquilidad y silencio que les ofrece a los competidores, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue seleccionada como sede del entrenamiento de diecisiete estudiantes de diferentes niveles educativos que integran los equipos nacionales que representarán a México en las próximas competencias internacionales de matemáticas.

Los seleccionados provinieron de doce estados de la República Mexicana como Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Baja California Sur, Estado de México y Oaxaca.

El doctor Hugo Villanueva Méndez, profesor de tiempo completo del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP y coordinador de la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) en México, explicó el impacto positivo que generó la infraestructura universitaria en la concentración del contingente: “Los salones están muy equipados para los entrenamientos y, como ahorita estamos en verano, no hay mucha distracción para los exámenes, sobre todo no hay ruido y todo fluye bastante bien. Además, les emociona mucho pasear por toda la universidad y conocer los laboratorios, distracciones que también sirven para no estar al 100% metidos en las matemáticas y despejarse, porque eso es parte del aprendizaje”. La preparación intensiva en el campus UDLAP permitió consolidar dinámicas esenciales de trabajo en equipo e intercambio de soluciones alternativas.

Respecto a las competencias inmediatas, los equipos de primaria y secundaria integrados por ocho estudiantes viajaron directamente hacia Mongolia. Adicionalmente, cuatro alumnos participarán en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe programada para agosto en Durango, y un contingente femenino de seis niñas en total dentro del campus, compuesto por una participante del torneo centroamericano y cinco preseleccionadas para las evaluaciones de la PAGMO. El doctor Villanueva Méndez detalló las fortalezas del conjunto actual y la labor de los entrenadores:

“Creo que están muy bien acoplados, se comunican entre ellos y comparten ideas. Aunque hay una competencia individual donde cada uno tiene su propio examen e incluso compiten entre sí, esta dinámica en equipo los fortalece. Se comparten ideas con el fin de que todo el equipo mejore”.

La inclusión y el desarrollo de más mujeres en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) también formó parte de los objetivos primordiales de la agenda académica. Sobre la relevancia de impulsar el talento de las alumnas y derribar barreras en esta disciplina, el doctor Villanueva Méndez enfatizó la importancia de este tema:

“Nos da muchísimo gusto que las niñas participen, ver cómo mejoran y notar que están motivadas por las carreras STEM, en particular por las matemáticas. Creo que es fundamental que las mujeres y las niñas se involucren más, hacerles ver que tienen toda la capacidad. Para eso se crearon competencias femeniles como la PAGMO, que es a nivel panamericano, y también el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. El objetivo es atraer a más niñas a la ciencia, que no le tengan miedo y que se sientan con la confianza de que sí pueden, porque son muy capaces e inteligentes”.

Al recibir este tipo de campamentos de alto rendimiento, la UDLAP aportó una ubicación geográfica estratégica en el centro del país que redujo significativamente los costos logísticos y de traslado para los estudiantes de las diversas entidades de la república. Principalmente, mediante el respaldo institucional de su Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, la universidad funcionó como un motor académico esencial que impulsó el desarrollo de capacidades científicas y la formación técnica de los futuros investigadores que representan a México en el extranjero.

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