Armenta entrega reconocimiento a restaurantes poblanos en Guía Michelin

Como parte del compromiso del Gobierno del Estado para impulsar la gastronomía como un motor del desarrollo turístico, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega de placas de reconocimiento a los 14 restaurantes poblanos que forman parte de la Guía MICHELIN México 2026, distinción que consolida a Puebla como uno de los principales referentes culinarios del país.

Acompañaron al mandatario la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón; el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; y el presidente de CANIRAC Puebla, Juan José Sánchez Martínez, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer la gastronomía poblana como un atractivo turístico de talla nacional e internacional.

Durante su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la cocina poblana representa una de las expresiones culturales más importantes de México y reconoció el esfuerzo de quienes han convertido a Puebla en un referente gastronómico. Asimismo, subrayó que estos reconocimientos fortalecen la actividad turística, generan bienestar para las familias poblanas y contribuyen al desarrollo económico de las comunidades.

Por su parte, el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, destacó que la presencia de 14 restaurantes poblanos en la Guía MICHELIN México 2026 confirma la calidad de la gastronomía del estado, el talento de sus cocineras, cocineros, chefs y restauranteros, así como el trabajo conjunto que fortalece a Puebla como uno de los principales destinos gastronómicos del país.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, resaltó que la incorporación de Puebla a la Guía MICHELIN México 2026 representa un reconocimiento al talento de las y los cocineros, chefs, restauranteros y productores que, con su trabajo diario, preservan la identidad culinaria y fortalecen una de las principales vocaciones turísticas de la entidad.

Los restaurantes reconocidos fueron Cultivo, Moyuelo, Casareyna, Jacinto y Yo, El Güero Marinero, Vica, Los Camellos y Semitas Beto, distinguidos con la categoría Bib Gourmand; así como Augurio, Casa Baccuza, Mural de los Poblanos, La Noria, Salón Mezcalli y Valiente, incluidos en la selección de restaurantes recomendados por la Guía MICHELIN México 2026.

En línea con la estrategia nacional de promoción turística del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico, reafirma su compromiso de impulsar el turismo gastronómico, promover el talento de las y los restauranteros poblanos y consolidar a Puebla, El Latido de México, como un destino reconocido internacionalmente por la calidad de su cocina, sus tradiciones y su identidad.

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