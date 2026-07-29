UDLAP y AMPEP impulsan actualización del gremio periodístico

Con el objetivo de contribuir a la actualización y profesionalización del gremio periodístico, ante los desafíos que plantea la transformación digital, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su Dirección de Educación Continua, y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP), presentaron el Diplomado en Inteligencia Artificial y Medios Digitales para Periodistas, el cual forma parte de las acciones derivadas del convenio de colaboración signado entre ambas instituciones.

Durante la firma de convenio, el Dr. Luis Alberto Barroso Moreno, director general de Extensión, Vinculación y Difusión de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que esta alianza representa una oportunidad para unir objetivos y generar una sinergia que contribuya al desarrollo de la sociedad. Mediante este programa, la UDLAP busca “brindar herramientas, conocimientos y acceso a nuevas tecnologías a un sector fundamental para la comunidad, como es el gremio periodístico, para fortalecer el ejercicio de su profesión”, señaló.

Por su parte, la Mtra. Mónica Ventosa Ávila, presidenta de la AMPEP, resaltó la importancia de generar espacios de capacitación para periodistas: “Queremos profesionalizarnos, mejorar, prepararnos y necesitamos espacios y oportunidades. Yo le agradezco mucho a la Universidad de las Américas Puebla por esta oportunidad y, sobre todo, porque es el inicio de una serie de actividades y trabajos que vamos a realizar para poder profesionalizar al gremio”, señaló.

Diplomado en Inteligencia Artificial y Medios Digitales para Periodistas

Como parte de esta nueva alianza, se presentó el diplomado en Inteligencia Artificial y Medios Digitales para Periodistas, el cual busca que quien participe comprenda el impacto de la inteligencia artificial en los medios y en la profesión periodística, conozca las transformaciones en la producción, distribución y consumo de información y desarrolle herramientas para aplicar la IA en procesos de investigación, creación y difusión de contenidos.

En ese sentido, la Mtra. Claudia Lizbeth Guillén Hernández, directora de Educación Continua de la UDLAP, explicó que el programa está diseñado para brindar herramientas prácticas a quienes buscan mantenerse actualizados ante los cambios de la industria. “Nuestro diplomado es una propuesta académica que busca proporcionar herramientas prácticas que puedan ayudarles a enfrentar los desafíos y aprovechar también las oportunidades que hoy en día la inteligencia artificial nos presenta”, comentó.

Durante su participación, el Dr. Julián Sanmartin Navarro, profesor de tiempo completo de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP y coordinador académico del diplomado, mencionó que este programa busca fortalecer el trabajo periodístico y brindar herramientas para mejorar la creación, edición y publicación de contenidos, así como su visibilidad en el entorno digital.

Cabe comentar que el programa está integrado por cuatro talleres de modalidad en línea de 16 horas cada uno: Creación de contenidos y posicionamiento para el periodismo digital; IA y transformación del ecosistema mediático digital; desinformación, credibilidad y sostenibilidad de los medios; y ética, regulación y futuro del periodismo digital.

El primer taller: Creación de contenidos y posicionamiento para el periodismo digital: se impartirá en modalidad en línea y estará dividido en dos fines de semana. Iniciará el viernes 14 de agosto de 2026, de 16:00 a 20:00 horas, y continuará el sábado 15 de agosto, de 8:00 a 12:00 horas; esta misma dinámica se repetirá el siguiente viernes y sábado. En este módulo, las participantes conocerán herramientas para la investigación y documentación asistida por IA, la redacción, edición y producción de contenidos periodísticos, así como estrategias de visibilidad digital, SEO y audiencias, además del uso profesional y ético de la inteligencia artificial en los medios.

Para participar no se requiere experiencia previa en inteligencia artificial. Al tratarse de un programa en línea, las participantes únicamente necesitan una computadora con acceso a internet, conocimientos básicos de cómputo y una cuenta de correo electrónico de Gmail para acceder a las herramientas y materiales del curso.

Como parte de esta colaboración, el primer taller será sin costo para las integrantes de la AMPEP, así como para periodistas que se acerquen a esta asociación, mientras que los tres talleres subsecuentes tendrán una inversión preferencial de 1,000 pesos, frente a los 3,000 pesos establecidos para el público general. Es importante mencionar que se entregarán diplomas por taller y quien complete los cuatro talleres recibirá un reconocimiento de diplomado. Para obtener información o inscribirse al programa, consulte el siguiente enlace: https://educacioncontinua.udlap.mx/programas/diplomado-ia-periodistas/.

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