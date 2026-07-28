Coro de Cámara UDLAP gana cuatro premios en España

La excelencia y calidad artística del Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) los llevó a conquistar cuatro importantes reconocimientos en el 72.º Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja, en España, al obtener el Primer Premio “Ricardo Lafuente” en la modalidad de Habaneras, el Segundo Premio “César Cánovas” en Polifonía, el Premio Excma. Diputación Provincial de Alicante y el Premio a la mejor Dirección “José Hódar Talavera”, otorgado a su directora, la Mtra. Honey Moreira Abreu.

Durante esta competencia, celebrada del 19 al 26 de julio, en la que participaron 15 agrupaciones procedentes de 13 países de Europa, América y Asia, el Coro de Cámara de la UDLAP presentó un repertorio que destacó por su diversidad y exigencia artística, lo cual lo llevó a ganar el primer y segundo lugar en las diferentes modalidades.

En la modalidad de Habaneras, donde resultó ganador del primer lugar, el Coro de Cámara de la UDLAP interpretó la obra obligada Habanera de sal, con letra de Belén Puente Carmona y música de Antoni Mas i Bou; Renaces tú, del compositor Arturo Dúo Vital; y Sal de mi vida, con letra y música de Víctor Daniel Lozada. Para la modalidad de Polifonía, donde obtuvo el segundo lugar, presentó Cantemus, de Lajos Bardos, y Un águila en las estrellas, creación de Elena Ortiz y Julio Morales.

Asimismo, en esta edición, considerada una de las competencias más reñidas de los últimos años, el Coro de Cámara de la UDLAP logró destacar entre agrupaciones y, además de obtener el Diploma de Oro por estar entre los ocho coros con mayor puntuación global, obtuvo el premio Excma. Diputación Provincial de Alicante, por haber alcanzado la máxima puntuación global en el cómputo de las dos modalidades.

Cabe destacar que, como parte de la ceremonia de clausura, y tras conquistar el Premio a la mejor Dirección “José Hódar Talavera”, la Mtra. Honey Moreira Abreu dirigió a todas las agrupaciones participantes en la interpretación de Habanera de sal, obra obligada del certamen, en un cierre majestuoso que coronó la destacada participación del Coro de Cámara de la UDLAP en esta competencia internacional.

Posteriormente, la Mtra. Honey Moreira Abreu agradeció el apoyo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Actividades Culturales de la UDLAP, así como del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, “por creer y apostar por nosotros y por traernos hasta aquí”. Asimismo, reconoció el trabajo de los integrantes del coro y destacó el alto nivel de la competencia: “Estuvo muy reñido, hay mucha calidad y un trabajo increíble. Estoy muy agradecida con el coro por el gran trabajo que están haciendo; no ha sido fácil, pero aquí están los resultados”.

El coro concluye su gira internacional

Este triunfo se suma a la destacada participación que el Coro de Cámara de la UDLAP tuvo previamente en el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana, donde obtuvo el Primer Premio y el Premio de Polifonía.

También, como parte de las actividades realizadas durante su gira por España y en el marco del encuentro celebrado en Torrevieja, el 23 de julio la agrupación ofreció un concierto en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja.

Previamente, el Coro de Cámara de la UDLAP participó en el concierto Entre Mares, realizado en el Auditorio Municipal de Almoradí, donde compartió escenario con el Coro Maestro Casanovas de Torrevieja y en donde ambas agrupaciones ofrecieron un cierre especial al unir sus voces para interpretar Cielito lindo.

Finalmente, es importante destacar que los resultados alcanzados en los certámenes de Totana y Torrevieja son un reflejo de la calidad y excelencia que distinguen a los estudiantes y artistas que integran la comunidad de la UDLAP, así como del compromiso de la institución con la formación integral, el impulso a las artes y la capacidad de representar a México y a la Universidad de las Américas Puebla en escenarios de relevancia internacional.

Sobre el Coro de Cámara de la UDLAP

Fundado en 2001 por iniciativa de estudiantes de distintas licenciaturas que cursaban la asignatura de Práctica Coral con la maestra Gisela Crespo, el Coro de Cámara de la UDLAP nació con el propósito de desarrollar un trabajo vocal que fortaleciera progresivamente la calidad y autenticidad de sus interpretaciones en diversos géneros musicales.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha consolidado una sólida formación artística y un alto nivel interpretativo, resultado del compromiso de sus integrantes y bajo la dirección de la Mtra. Honey Moreira Abreu, quien se incorporó a dicha organización hace dos años, los recientes reconocimientos obtenidos en España confirman su proyección internacional y lo posicionan como una de las agrupaciones corales universitarias más destacadas.

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