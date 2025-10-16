Directivo UDLAP es el nuevo presidente de la ARSEE

El Mtro. Sergio Linares Pérez, director general escolar de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recibió el nombramiento de presidente de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles (ARSEE), organismo que agrupa a las principales instituciones de educación media superior y superior del país con el propósito de fortalecer la calidad, transparencia e innovación en los servicios escolares.

“Ser nombrado presidente de la ARSEE es un gran honor y una gran responsabilidad porque represento a la Universidad de las Américas Puebla en una asociación a nivel nacional”, comentó el Mtro. Linares, quien además expresó que, durante el proceso de selección para este nuevo cargo, contó con el apoyo de autoridades de la institución.

Asimismo, explicó que la relevancia de la ARSEE es que funge como un puente de comunicación entre las autoridades educativas y las instituciones de educación media y superior, permitiendo promover el cumplimiento normativo y la mejora continua de los procesos escolares. “El seguimiento del alumno desde su ingreso hasta la conclusión de sus estudios requiere continuidad, servicio, calidad, honestidad y transparencia; todos estos elementos suman a la calidad educativa que caracteriza a la UDLAP”, señaló.

Destacó que la participación de la Universidad de las Américas Puebla en esta asociación refuerza su posicionamiento a nivel nacional al fomentar la colaboración con otras instituciones y promover la profesionalización del personal encargado de los servicios escolares. “Ser parte y encabezar esta asociación nos permite mostrar la calidad de nuestra gestión, nuestra mejora continua y nuestra innovación en procesos. De esta manera, podemos aportar a la profesionalización de quienes están frente al estudiante y llevan a cabo los procesos día a día”, enfatizó.

Finalmente, el nuevo presidente de la ARSEE afirmó que, en el marco de los 85 años de historia y 55 años del campus de la UDLAP, este logro refleja el compromiso institucional de la Universidad de las Américas Puebla con la excelencia, la mejora continua y la formación de líderes que inciden positivamente en el sistema educativo nacional. “Con este nombramiento, tengo la oportunidad de proyectar este liderazgo fuera de la universidad, fortaleciendo lazos con colegas de todo el país y compartiendo la filosofía institucional de calidad con calidez que distingue a la UDLAP”, concluyó el Mtro. Sergio Linares.

Te recomendamos: