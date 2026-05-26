Estudiante IBERO Puebla diseña para resignificar maternidad temprana

A partir de la reflexión sobre los cambios físicos, emocionales e identitarios que atraviesan las mujeres durante la maternidad temprana, Sara Ruíz Villarreal, estudiante de la Licenciatura en Diseño Textil de la IBERO Puebla, desarrolló Soma Gaia, una marca enfocada en resignificar esta experiencia mediante un sistema de indumentaria y productos textiles terapéuticos.

El proyecto busca acompañar a las mujeres desde la gestación hasta la crianza de la primera infancia, entendiendo la maternidad no solo como una transformación corporal, sino también simbólica y emocional. Desde esta perspectiva, la propuesta integra prendas adaptables para madres, piezas evolutivas para bebés y objetos sensoriales diseñados para fortalecer el vínculo entre madre e infancia.

La colección está conformada por 12 piezas inspiradas en análisis de tendencias y en distintos arquetipos femeninos asociados a la energía creadora y a la gestación. Cada diseño prioriza la adaptabilidad, la comodidad, la transpirabilidad y la estética, con el objetivo de que las mujeres puedan seguir habitando su identidad más allá del rol materno.

Entre las piezas desarrolladas se encuentra Izanami, un overol para primera infancia diseñado para acompañar el crecimiento evolutivo de bebés desde los 6 hasta los 18 meses. También destacan los Zoí, objetos textiles terapéuticos inspirados en terapias alternativas como termoterapia, aromaterapia, pesoterapia y terapia de identificación. Estos elementos incorporan compresas de semillas de arroz y aceites esenciales, buscando generar sensaciones de calma, apego seguro y acompañamiento emocional.

La colección incluye además prendas adaptables para la maternidad y la lactancia, como Tonantzi, un huipil reconstruido inspirado en arquetipos mexicanos de maternidad; la blusa Isis, cuyas mangas se despliegan para convertirse en capa de lactancia; los pantalones Parvati, diseñados para brindar soporte al vientre mediante una pretina amplia; y el vestido Deméter, cuya estructura favorece el crecimiento del vientre y facilita la lactancia a través de sistemas de ajuste.

Soma Gaia concibe el textil como una extensión del cuerpo, el cuidado y el vínculo afectivo. A través de materiales suaves, estructuras transformables y una narrativa simbólica inspirada en arquetipos femeninos ancestrales, la propuesta articula funcionalidad, bienestar y valor emocional.

El desarrollo del proyecto implicó procesos de investigación documental y entrevistas con especialistas en diseño textil y salud, particularmente en áreas relacionadas con la maternidad y la ginecología, con el fin de identificar necesidades clave y construir soluciones sensibles a esta etapa de vida.

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