Puebla bajo el agua; lluvia con granizo deja inundaciones y árboles caídos

La fuerte lluvia que se presentó la tarde de este martes, acompañada de granizo y fuertes rachas de viento en la capital poblana, dejó afectaciones, caídas de árboles y calles inundadas en vialidades importantes. La zona norte de la capital fue una de las más afectadas, con varias vialidades cubiertas de hielo y agua.

La precipitación afectó colonias como Maravillas, La China Poblana, Amalucan, así como la zona de la CAPU y la Central de Abasto, donde se registró tránsito detenido y circulación lenta debido a los encharcamientos.

#Puebla 🌨️🔴 Irreal granizada sorprendió a los poblanos del norte de la ciudad este martes, calles se pintaron de blanco tras la fuerte lluvia en la colonia Maravillas y la zona de los estadios donde la lluvia continúa.



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En la zona de los Estadios, la colonia Maravillas y Los Fuertes se observó cómo el granizo cubrió por completo calles, banquetas y áreas verdes.

#Seguridad 🌊 La colonia El Campanario y las inmediaciones del Mercado Morelos terminaron también inundadas. Vehículos sufrieron daños por la inundación en la zona. pic.twitter.com/4uhc0wGLY6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 26, 2026

La acumulación de granizo pintó de blanco vialidades y estacionamientos, situación que generó que los conductores circularan a baja velocidad para evitar accidentes ante la baja visibilidad y las condiciones resbalosas del pavimento.

#Puebla 🌊 Inundada la zona del Puente de San Felipe, donde automovilistas transitan de manera cautelosa ante los altos niveles del agua. Los peatones se intentan resguardar en estructuras elevadas.



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Las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en varios puntos. En la salida del Cerro de La Calera, con dirección a la zona militar, un árbol colapsó sobre la vialidad debido al viento.

El tronco quedó atravesado sobre la carretera, bloqueando completamente el paso vehicular y obligando al cierre temporal de la circulación mientras se realizaban labores para retirarlo. Situación similar se presentó en San Baltazar Campeche y en la zona del Centro Histórico.

🌧️🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió reportes por caída de árboles y una palmera derivado de las lluvias, en las colonias La Calera, Azcarate y la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche. pic.twitter.com/HjWBgex1Zh — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 27, 2026

Personal de Protección Civil estatal y municipal realiza labores en las colonias donde hubo afectaciones y encharcamientos, además de retirar las ramas de los árboles caídos para evitar riesgos mayores.

Autoridades recomiendan a la población evitar circular por zonas inundadas, conducir a baja velocidad y mantenerse atenta a los reportes de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

#ConexiónVial 🔴 Múltiples vehículos quedaron varados por la acumulación de agua en la lateral de la autopista México-Puebla con altura del retorno de Coronango en el Outlet Premier.



Al menos tres vehículos sufrieron afectaciones severas y esto complica la movilidad en el área.… pic.twitter.com/qXBqJYkLm3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 26, 2026

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