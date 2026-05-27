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Puebla bajo el agua; lluvia con granizo deja inundaciones y árboles caídos

Por:
Amaury Jiménez
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Fuerte lluvia derriba árbol en la subida al cerro La Calera. / Foto: Es Imagen

La fuerte lluvia que se presentó la tarde de este martes, acompañada de granizo y fuertes rachas de viento en la capital poblana, dejó afectaciones, caídas de árboles y calles inundadas en vialidades importantes. La zona norte de la capital fue una de las más afectadas, con varias vialidades cubiertas de hielo y agua.

La precipitación afectó colonias como Maravillas, La China Poblana, Amalucan, así como la zona de la CAPU y la Central de Abasto, donde se registró tránsito detenido y circulación lenta debido a los encharcamientos.

En la zona de los Estadios, la colonia Maravillas y Los Fuertes se observó cómo el granizo cubrió por completo calles, banquetas y áreas verdes.

La acumulación de granizo pintó de blanco vialidades y estacionamientos, situación que generó que los conductores circularan a baja velocidad para evitar accidentes ante la baja visibilidad y las condiciones resbalosas del pavimento.

Las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en varios puntos. En la salida del Cerro de La Calera, con dirección a la zona militar, un árbol colapsó sobre la vialidad debido al viento.

El tronco quedó atravesado sobre la carretera, bloqueando completamente el paso vehicular y obligando al cierre temporal de la circulación mientras se realizaban labores para retirarlo. Situación similar se presentó en San Baltazar Campeche y en la zona del Centro Histórico.

Personal de Protección Civil estatal y municipal realiza labores en las colonias donde hubo afectaciones y encharcamientos, además de retirar las ramas de los árboles caídos para evitar riesgos mayores.

Autoridades recomiendan a la población evitar circular por zonas inundadas, conducir a baja velocidad y mantenerse atenta a los reportes de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

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