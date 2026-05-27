Puebla bajo el agua; lluvia con granizo deja inundaciones y árboles caídos

La fuerte lluvia que se presentó la tarde de este martes, acompañada de granizo y fuertes rachas de viento en la capital poblana, dejó afectaciones, caídas de árboles y calles inundadas en vialidades importantes. La zona norte de la capital fue una de las más afectadas, con varias vialidades cubiertas de hielo y agua.
La precipitación afectó colonias como Maravillas, La China Poblana, Amalucan, así como la zona de la CAPU y la Central de Abasto, donde se registró tránsito detenido y circulación lenta debido a los encharcamientos.
#Puebla 🌨️🔴 Irreal granizada sorprendió a los poblanos del norte de la ciudad este martes, calles se pintaron de blanco tras la fuerte lluvia en la colonia Maravillas y la zona de los estadios donde la lluvia continúa.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 26, 2026
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En la zona de los Estadios, la colonia Maravillas y Los Fuertes se observó cómo el granizo cubrió por completo calles, banquetas y áreas verdes.
#Seguridad 🌊 La colonia El Campanario y las inmediaciones del Mercado Morelos terminaron también inundadas. Vehículos sufrieron daños por la inundación en la zona. pic.twitter.com/4uhc0wGLY6— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 26, 2026
La acumulación de granizo pintó de blanco vialidades y estacionamientos, situación que generó que los conductores circularan a baja velocidad para evitar accidentes ante la baja visibilidad y las condiciones resbalosas del pavimento.
#Puebla 🌊 Inundada la zona del Puente de San Felipe, donde automovilistas transitan de manera cautelosa ante los altos niveles del agua. Los peatones se intentan resguardar en estructuras elevadas.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 26, 2026
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Las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en varios puntos. En la salida del Cerro de La Calera, con dirección a la zona militar, un árbol colapsó sobre la vialidad debido al viento.
El tronco quedó atravesado sobre la carretera, bloqueando completamente el paso vehicular y obligando al cierre temporal de la circulación mientras se realizaban labores para retirarlo. Situación similar se presentó en San Baltazar Campeche y en la zona del Centro Histórico.
🌧️🚨 #EmergenciaAtendida— SSC Puebla (@SSC_Pue) May 27, 2026
Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió reportes por caída de árboles y una palmera derivado de las lluvias, en las colonias La Calera, Azcarate y la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche. pic.twitter.com/HjWBgex1Zh
Personal de Protección Civil estatal y municipal realiza labores en las colonias donde hubo afectaciones y encharcamientos, además de retirar las ramas de los árboles caídos para evitar riesgos mayores.
Autoridades recomiendan a la población evitar circular por zonas inundadas, conducir a baja velocidad y mantenerse atenta a los reportes de Protección Civil y cuerpos de emergencia.
#ConexiónVial 🔴 Múltiples vehículos quedaron varados por la acumulación de agua en la lateral de la autopista México-Puebla con altura del retorno de Coronango en el Outlet Premier.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 26, 2026
Al menos tres vehículos sufrieron afectaciones severas y esto complica la movilidad en el área.… pic.twitter.com/qXBqJYkLm3