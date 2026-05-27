Podrían endurecer sanciones por exceso de ruido en Puebla

El presidente de la Comisión de Gobernación e integrante de la de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que revisarán si es posible endurecer las sanciones contra los establecimientos que excedan los niveles de ruido.

Sin embargo, reiteró que la política del presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, es la clausura para quienes incumplan con la ley.

Por ello, invitó a la ciudadanía a acercarse a las y los regidores para denunciar sus casos y que haya una gestión directa con las autoridades correspondientes.

“A nosotros no nos toca un tema de ejecución como tal, pero a lo mejor sí de atender estas demandas o gestionarlas, que si la gente las tiene que nos busque a los regidores para que nosotros coadyuvemos“, declaró.

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Biestro Medinilla insistió en que hay cero tolerancia para los establecimientos que incumplan con la normativa municipal, como aquellos que no tienen permisos de venta de alcohol, cerca de escuelas o que incumplan con los niveles de ruido y horarios establecidos.

Aseveró que será un tema que se podría revisar en esta administración, al ser una demanda ciudadana, ya que como servidores públicos están obligados a escucharla.

¿Cómo se sanciona la contaminación auditiva?

En el Código Reglamentario Municipal (Coremun) se establece que los comercios con licencias están obligados a implementar medidas preventivas y correctivas para instalar dispositivos y aislamientos necesarios para reducir emisiones a niveles tolerables o de lo contrario optar por su reubicación, de acuerdo con el artículo 1798, cuya última reforma se dio en diciembre de 2022.

En el artículo 1799 se indica que la licencia de funcionamiento de establecimientos de comercio o servicio que por la naturaleza o horario de su actividad generen ruido constante o permanente que pudieran provocar contaminación de ruido, estará condicionada al trámite previo de la licencia de ruido que emita la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Estos lineamientos establecen que la operación de estos establecimientos no podrá estar a 100 metros de un hospital, sanatorio, biblioteca o escuela.

En caso de infringir estas normativas, la dependencia municipal puede clausurar de manera temporal o definitiva o dar cinco días para subsanar estas irregularidades.

No obstante, el Ayuntamiento de Puebla aplica la Ley de Atención y Prevención de la Contaminaron Visual y Auditiva para el estado de Puebla, misma que establece multas de 20 a 20 mil veces las unidades de medida de actualización, es decir, de 2 mil 343 pesos hasta 2 millones 346 mil pesos.

De acuerdo con la secretaria de Gestión de Desarrollo Urbano estas multas se incluyeron en la Ley de Ingresos de 2026, con el objetivo de no sólo quedarse con las clausuras de los establecimientos.

En enero de 2026 informó que el año pasado recibieron 171 denuncias por escrito y 56 en plataformas, mientras que en el primer mes del año en curso fueron 13 denuncias y 10 por plataformas.

Los puntos detectados con mayor contaminación auditiva son el Centro Histórico, la unidad habitacional La Margarita, Avenida Juárez, 31 Poniente, inmediaciones de Ciudad Universitaria y la La Paz.

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