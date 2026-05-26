San Pedro Cholula defiende a trabajadores de parquímetros agredidos

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula emitió un comunicado para informar sobre el procedimiento aplicado a una persona cuyo vehículo fue infraccionado y se le retiró la placa el pasado 12 de mayo frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio, luego de que un video del hecho se difundiera en redes sociales.

La administración municipal precisó que la sanción se fundamentó en el artículo 11 del Reglamento de Tránsito de San Pedro Cholula, así como en los artículos 3, 33, 36, 37, 38 y 39 fracción VIII del Reglamento de Parquímetros del mismo municipio.

El Ayuntamiento recordó a la ciudadanía las reglas para el uso correcto del sistema:

Es obligatorio colocar el comprobante de pago en un lugar visible dentro del vehículo.

en un lugar visible dentro del vehículo. Después de vencido el tiempo marcado, existe una tolerancia de 10 minutos.

En caso de realizar el pago de manera virtual, es indispensable registrar correctamente las placas en la aplicación.

Las y los agentes se encuentran facultados para retirar la placa vehicular en caso de incumplimiento.

La dependencia invitó a los usuarios a verificar la colocación adecuada del comprobante y el registro correcto de sus placas para evitar sanciones.

El gobierno municipal lamentó que, derivado de la difusión del video, algunos trabajadores del área de parquímetros hayan sido víctimas de agresiones y actos de violencia, por lo que hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía para que cualquier diferencia sea expresada siempre con civilidad, respeto y apego al diálogo.

Asimismo, reconoció la labor diaria de quienes colaboran en el sistema de parquímetros y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de proteger su integridad, al ser parte fundamental del funcionamiento y ordenamiento de la ciudad.

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