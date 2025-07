Omar Muñoz inicia rehabilitación del Complejo Deportivo San Juan

Al iniciar los trabajos de rehabilitación del Complejo Deportivo San Juan y presentar la convocatoria de las ligas deportivas municipales, el presidente municipal Omar Muñoz indicó que invertir en este rubro es hacerlo en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes y en el fortalecimiento del tejido social.

Durante el evento, el edil expresó que el deporte es una herramienta de cambio y de transformación, pues contribuye a rescatar a la niñez de la violencia que tanto ha lastimado a la comunidad y a la zona conurbada por muchos años.

Agregó que el abandono del complejo es más que visible, por ello se invertirán 12 millones de pesos para rehabilitarlo de manera integral; entre las obras destacan la construcción de un campo de béisbol, futbol y basquetbol, además de una cancha de pádel, entre otras.

Asimismo, indicó que “poco a poco se construirán más espacios dignos para las y los jóvenes en las distintas juntas auxiliares, apoyados del esfuerzo que hacen vecinas y vecinos en favor del deporte y en contra de las violencias. Cuautlancingo es semillero de esperanza y de transformación y por ello queremos potenciar las capacidades de los niños y jóvenes en el ámbito deportivo”.

El alcalde anunció también la apertura de las ligas deportivas municipales de futbol, básquetbol, voleibol y béisbol, así como la próxima firma de convenio con el equipo de futbol americano Arcángeles de Puebla, “necesitamos hacer un vínculo muy cercano con esta idea más que innovadora porque esta disciplina tiene que ser precursora del cambio en Cuautlancingo y en cada municipio. Como administradores públicos somos un brazo de apoyo para los convenios que se hagan con el gobierno del estado”.

Omar Muñoz enfatizó que el complejo deportivo se pondrá a disposición de ligas de carácter nacional e internacional y que se generarán estrategias para ser sede de varios torneos de este tipo.

“No podemos jactarnos de que tenemos un gran crecimiento económico si no está amalgamado con el desarrollo social y si no impulsamos al deporte en nuestra comunidad y región. Vamos a seguir generando infraestructura deportiva para el pueblo de Cuautlancingo y no les vamos a fallar”, dijo.

En su intervención, la Subsecretaria de Juventud del Gobierno del estado, Alexia Espidio Sánchez, agradeció al presidente Omar Muñoz por el trabajo incansable y su cercanía con las juventudes, demostrando que el gobierno municipal puede ser eficiente, transparente y profundamente humano: “desde el Gobierno del estado y particularmente desde la Secretaría de Deporte y Juventud, cuentas con grandes aliadas y aliados para seguir fortaleciendo la transformación en Cuautlancingo”.

Por su parte, Antonio Iriarte asesor deportivo del ayuntamiento, señaló que el alcalde trae ideas muy buenas al ser un presidente joven que entiende que el deporte transforma vidas, “vamos a ser sede de las finales estatales de la copa Telmex de fútbol y de ligas de talla nacional e internacional”.

“Quiero anunciar las fechas de las ligas que están por comenzar: la de futbol y voleibol iniciarán el domingo 17 de agosto, la de básquetbol el 6 de agosto y la de béisbol el primer fin de semana de octubre. Las inscripciones están abiertas desde hoy 28 de julio hasta el 15 de agosto, salvo la de béisbol a la que se podrán inscribir hasta el 2 de octubre. Para quienes jueguen béisbol podrán pertenecer a las fuerzas básicas de Pericos y si tienen las actitudes y habilidades podrán jugar en el primer equipo. Tengo un dicho con el presidente: recuerden que el deporte cambia vidas y que un deportista más es un delincuente menos”, finalizó.

