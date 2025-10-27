Realiza Omar Muñoz jornada de trabajo en Sanctorum

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, llevó a cabo una jornada de trabajo en la junta auxiliar de Sanctorum y en la cabecera municipal, para continuar con la dignificación de espacios públicos en beneficio de los ciudadanos y alumnos de la comunidad.

En la escuela superior de ciencias y humanidades, ubicada en la mencionada junta auxiliar, el edil inició los trabajos de construcción de un techado de 600 metros cuadrados para la cancha de usos múltiples, cuya inversión con recursos propios del FAISMUN será de más de dos millones de pesos. El objetivo: que los 300 alumnos de la institución realicen sus actividades protegidos de las inclemencias del tiempo.

El munícipe expresó que es una gran satisfacción poder responder a una sentida demanda y remarcó que son la administración que más ha invertido en infraestructura educativa, “la educación es el motor de cambio de la sociedad, las y los maestros forjan nuestra ideología y nos dan las herramientas para el discernimiento, sentando las bases para construir y transformar la realidad”.

“Nuestro municipio es muy importante por el crecimiento en su densidad poblacional, por ello debemos trabajar para subsanar las carencias y el rezago en materia educativa que ha prevalecido, para que ninguna institución se quede a la mitad y cuenten con las condiciones adecuadas que permitan el completo desarrollo de sus estudiantes”, añadió.

El alcalde sostuvo que su gobierno continuará impulsando proyectos que dignifiquen las escuelas de Cuautlancingo en todos sus niveles, en beneficio de quienes son el presente y el futuro de la comunidad, del estado y del país.

Omar Muñoz estuvo acompañado de la diputada Norma Pimentel, a quien agradeció el apoyo que ha brindado a la comunidad; subrayó asimismo la importante amalgama que han creado para traer más desarrollo a la comunidad.

Por su parte, la legisladora local reconoció la altura política y el gran corazón del presidente municipal, que han permitido llevar a cabo obras de impacto que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, en conjunto con el gobierno del estado a través del programa de obra comunitaria “Por amor a Puebla, el edil entregó material de impermeabilización para rehabilitar los techos de la capilla de San Miguel en Sanctorum y los de la Escuela Secundaria Técnica #19 ubicada en San Juan Cuautlancingo.

En esta institución con 45 años de trayectoria y de las más emblemáticas de la localidad, ya era imperativo darle mantenimiento correctivo y preventivo a sus instalaciones para que no sufran mayores filtraciones en las siguientes temporadas de lluvia, por lo que serán intervenidos 4 mil metros cuadrados con una inversión de un millón 770 mil 560 pesos.

El munícipe anunció que para el programa de obra comunitaria su gestión invertirá 20 millones de pesos, “queremos dejar un registro histórico en infraestructura educativa y rehabilitación de espacios públicos, para que quede un precepto del trabajo que debe realizarse en pro del desarrollo de Cuautlancingo”.

