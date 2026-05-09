Contraloría de Puebla realiza 172 verificaciones a servicios municipales

Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios públicos y detectar áreas de oportunidad para su mejora continua, la Contraloría Ciudadana del Municipio de Puebla ha realizado, en lo que va del año, 172 verificaciones a los servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, en distintos puntos de atención a las y los poblanos.

Estas acciones permiten evaluar directamente la atención, eficiencia y calidad con la que operan los servicios municipales, particularmente aquellos que se brindan en territorio a través de las distintas dependencias y entidades.

Como parte de este ejercicio de vigilancia ciudadana, se han aplicado 4 mil 368 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia, herramientas que recogen la percepción de las y los usuarios y permiten generar información clave para la toma de decisiones, la mejora de procesos y el fortalecimiento institucional.

Las verificaciones han incluido servicios en materia de bienestar animal, salud y atención social, así como la supervisión en espacios del Sistema DIF Municipal, entre ellos el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI), la Unidad Médica Integral (UMI) y el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) “San Miguelito”.

Al respecto, la Contralora Municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que la participación ciudadana es fundamental para mejorar los servicios públicos, ya que permite identificar de manera directa las áreas que requieren ajustes, fortaleciendo así un gobierno más eficiente, cercano y transparente.

Estas acciones dan continuidad a los resultados obtenidos en 2025, cuando se realizaron 297 verificaciones y se aplicaron 9,824 cédulas, consolidando un modelo de supervisión ciudadana permanente que prioriza la mejora de la atención a la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla reafirma así su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios públicos, en línea con la visión del presidente Municipal, Pepe Chedraui, de poner orden y garantizar resultados en beneficio de las y los poblanos.

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